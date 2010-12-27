Петербургский антифашист, обвинивший ФСБ в пытках, попросил убежище в Финляндии

Петербуржец Илья Капустин уехал за границу ради политического убежища в Финляндии.

Фигурант по делу о террористической группировке “Марс” Илья Капустин покинул Россию. Петербуржец попросил политического убежища в Финляндии. На данную меру мужчина решил пойти из-за собственного рассказа о пытках перед допросом. По версии Капустина, насильственные действия к нему применяли сотрудники ФСБ. Об этом задержанный заявил в январе 2018 года.

Как стало известно, Капустин выехал за границу сразу же после получения шенгенской визы. Сведения об этом подтвердил директор иммиграционной службы Финляндии Эксо Репо. После этого он не возвращался в Россию. По словам активиста сейчас он чувствует, что у него “гора упала с плеч”.

Илья Капустин проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Вместе с ним в поле зрения полиции попал еще два жителя Северной столицы - Игорь Шишкин и Виктор Филинков. Обоих поймали в начале 2018 года. Сейчас мужчины находятся под арестом до 23 марта. Еще шестерых задержали чуть ранее - осенью 2017 года в Пензе. Позже всех, кроме Капустина, обвинили в участии в террористическом подразделении “Марс”, которая находится под управлением организации “Сеть”.

Знакомые Капустина отметили, что перед выездом в Финляндию тот пытался обратиться в Управление следственного комитета, чтобы представители закона предоставили ему меры государственной защиты. В ходатайстве гражданина было отказано. Боясь мести со стороны ФСБ, петербуржец покинул страну.

Отметим, что СК ведет расследование в отношении возможных нарушений со стороны ведомства ФСБ.

