Петербургский академик предложил способ защиты от COVID-19

Петербургский академик Михаил Дубина заявил, что он нашел новый способ защиты организма от коронавируса. Об этом сообщает "Фонтанка".
По мнению Дубина вначале заражения COVID-19 проявляет себя не как иммунологический дефект, а как функциональное нарушение в легких.
Для избежания задержки в поступлении кислорода во время болезни пациенту необходимо расширять бронхи.Эксперт предложил использовать препараты, которые расслабляют гладкую мускулатуру.
Ранее мы сообщали о том, что ученые спрогнозировали пик пандемии в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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