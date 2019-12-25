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Петербургский академик предложил способ защиты от COVID-19
Сегодня, 9:32
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Петербургский академик предложил способ защиты от COVID-19

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Препараты от коронавируса необходимо доставлять в клетки организма определенным способом/

Петербургский академик Михаил Дубина заявил, что он нашел новый способ защиты организма от коронавируса. Об этом сообщает "Фонтанка".

По мнению Дубина вначале заражения COVID-19 проявляет себя не как иммунологический дефект, а как функциональное нарушение в легких.

Для избежания задержки в поступлении кислорода во время болезни пациенту необходимо расширять бронхи.Эксперт предложил использовать препараты, которые расслабляют гладкую мускулатуру.

Ранее мы сообщали о том, что ученые спрогнозировали пик пандемии в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, михаил дубинин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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