Петербургский адвокат заявил о похищении своего подзащитного

Мужчина сам сел в автомобиль с незнакомцем.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 мая в полицию обратился петербургский адвокат. Он заявил, что его подзащитного похитили с Торжковского рынка.

В результате просмотра камер видеонаблюдения установлено, что похищенный после разговора с неизвестным мужчиной, сел с ним в автомобиль и уехал — к нему не применяли физическую силу.

После того, как стало известно, что машина направилась в сторону Новгородской области, была составлена ориентировка и направлена в УВМД по Новгородской и Тверской области. Спустя несколько часов автомобиль был остановлен. В нём находился подзащитный заявителя, а также двое мужчин.

По пути в Петербург автомобиль полиции съехал в кювет и опрокинулся. Главный подозреваемый скончался на месте. Тяжелые травмы получили и двое сотрудников полиции: выжил только один из них.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (Похищение человека).

Ранее мы сообщили, что полицейский и задержанный погибли в ДТП на трассе "Нева".