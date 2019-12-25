Полицейский и задержанный погибли в ДТП на трассе "Нева"

Также пострадали 4 человека.

В воскресенье, 10 апреля, в ДТП на дорожной трассе "Нева" погибли сотрудник полиции и задержанный. Также пострадали 4 человека. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

В 04:53, не доезжая до 6 километра КАД, автомобиль УАЗ, принадлежащий Приморскому РУВД, влетел в ограждение и перевернулся.

На данный момент сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина произошло массовое ДТП.

Фото: Pixabay