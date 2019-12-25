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Полицейский и задержанный погибли в ДТП на трассе "Нева"
Сегодня, 9:56
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Arinablinova

Полицейский и задержанный погибли в ДТП на трассе "Нева"

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Также пострадали 4 человека.

В воскресенье, 10 апреля, в ДТП на дорожной трассе "Нева" погибли сотрудник полиции и задержанный. Также пострадали 4 человека. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. 

В 04:53, не доезжая до 6 километра КАД, автомобиль УАЗ, принадлежащий Приморскому РУВД, влетел в ограждение и перевернулся.

На данный момент сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося. 

Ранее мы писали, что на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина произошло массовое ДТП.

Фото: Pixabay

Теги: дтп, погибшие, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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