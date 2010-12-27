Петербургский "Зенит-2" покинули три игрока

Двое игроков расторгли контракты, а один – отправляется в "Сочи".

На сайте футбольного клуба "Зенит-2" сообщается, что команду покидают три игрока – Александр Еловских, Алексей Плотников и Никита Колдунов.

Еловских и Плотников расторгли контракт с командой по обоюдному согласию, а Колдунов пополнил состав футбольного клуба "Сочи". Кстати, именно туда отправился игрок основного состава "Зенита" Миха Мевля.

Голкипер "Зенита-2" Нодари Каличава отправился в аренду до конца сезона 19/20. Игрок пополнит состав петербургского ФК "Звезда".

Фото: 2.fc-zenit.ru