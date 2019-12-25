Петербургский ЗакС утвердил установку памятника адмиралу Ушакову

Скульптура появится на постаменте в створе Благовещенского моста.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали установку в центре Петербурга памятника адмиралу Фёдору Ушакову. Проект прошел все необходимые согласования. Скульптура появится на постаменте в створе Благовещенского моста.

Ранее мы сообщали, что памятник адмиралу Федору Ушакову планируют установить в Петербурге в 2021-м году, а в 2020-м ― хотя бы закладной камень. 2020-й год является 275-м со дня рождения Ушакова и 75-м с Победы в Великой Отечественной войне.

Сообщалось, что памятник появится на площади Труда. В конкурсе на разработку эскиза приняли участие 29 коллективов. Эскиз был одобрен в июне этого года.

Фото: gov.spb.ru