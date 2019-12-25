Петербургский ЗАГС назвал самые редкие имена детей в 2021 году

В субботу, 28 августа, сотрудники петербургского комитета по делам ЗАГС назвали самые редкие имена для новорождённых, которые они зарегистрировали с начала 2021 года.
По словам работников ведомства, мода на необычные имена продолжается уже несколько лет в Петербурге. Так, в этом году самыми необычными именами среди мальчиков стали Тео, Эдвард, Милорад, Густав и Алтай. Наиболее редкими именами для девочек оказались Элла, Жанна, Василиса, Агнесса и Аксинья.
По словам Анны Завгородневой, психолога и руководителя психологического центра, многие родители уверены, что редкое имя станет своеобразной "визитной карточкой" для сына или дочери. В беседе с "Невскими Новостями" психолог привела в пример врача из Москвы, который назвал дочку Психосоматика. Причиной стала любовь к этому направлению медицины.
Кроме этого, она указала, что многие родители видят в имени ребёнка сакральный смысл, поэтому зачастую останавливаются на необычных вариантах..
Ранее более трех тысяч петербуржцев сменили имя с начала года.
Фото: pexels
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