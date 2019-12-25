Петербургский "Водоканал" подключит ИТМО Хайпарк к сетям водоснабжения и водоотведения

Предприятие строит канализационную насосную станцию.

Петербургский "Водоканал" подключает научно-образовательный центр ИТМО Хайпарк в Пушкине к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что, помимо прокладки инженерных сетей предприятие ведет строительство канализационной насосной станции (КНС). Заказчиком является акционерное общество "Хайпарк Национального исследовательского университета ИТМО".

Специалисты построят более 22 км водопроводных сетей и более 19 км канализационных сетей на Киевском, Красносельском и Рехколовском шоссе, а также построят КНС вблизи ж/д станции "Лесное". На данный момент работы выполнены на 80%, их должны закончить к 2022 году.

Отмечается, что благодаря подключению будет гарантировано водоснабжение территории центра, а также дальнейшее развитие Юго-Запада района, в том числе проект города-спутника Южный.

"Водоканал" подключает многоквартирные дома в Песочном к централизованной системе водоотведения.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал"