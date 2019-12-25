"Водоканал" обеспечит "Алые паруса – 2021" дополнительными туалетами

Всего с 18:00 25 июня и до 6:00 часов 26 июня будут работать 624 туалета на 1 100 мест.

К празднику выпускников петербургских школ "Алые паруса – 2021", который состоится в ночь с 25 на 26 июня, петербургский "Водоканал" разместит в центре города более 599 дополнительных передвижных туалетов и 18 передвижных санитарно-гигиенических комплексов. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала".

Дополнительные туалеты установят:

- на Дворцовой набережной, от Дворцового моста до Троицкого моста;

- на Дворцовой площади;

- в Александровском саду, на Адмиралтейском проспекте и на Адмиралтейской набережной.

Также будут работать стационарные и модульные туалеты в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Для организаторов "Алых парусов" и технического персонала будут установлены передвижные туалеты на стрелке Васильевского острова, Мытнинской набережной, Петроградской набережной, за Троицким мостом, площади Трезини, Английской набережной, набережной Кутузова, улице Профессора Лебедева

Всего с 18:00 25 июня и до 6:00 часов 26 июня будут работать 624 туалета на 1 100 мест.

Ранее стало известно, что в Петербурге закрыли доступ на крыши, с которых открывается вид на "Алые паруса".

Фото: pixabay