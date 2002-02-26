Петербургский Горизбирком отправит вопрос о регистрации Булановой на повторное рассмотрение

Рабочая группа предлагает частично удовлетворить жалобу певицы на решение об отказе в регистрации.

Сегодня, 20 августа, прошло заседание Санкт-петербургской избирательной комиссии, на котором была рассмотрена жалоба певицы Татьяны Булановой на решение ТИК №17 об отказе ей в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа.

ТИК отказал певице в регистрации якобы из-за превышения количества бракованных подписных листов, по-простому — недостоверных подписей избирателей.

Как отметил на заседании член ГИК Олег Зацепа, существуют определенные сроки в процедуре проверки документов и уведомлении кандидата, сообщает ЗАКС.Ру. А в случае с Булановой, решение об отказе было принято на 11 день, хотя установленный срок — 10 дней с подачи документов.

Как считает Зацепа, несмотря на то, что количества достоверных подписей при проверке было недостаточно, процедуру нужно провести правильно. Рабочая группа хочет частично удовлетворить жалобу и направить вопрос о регистрации Булановой на повторное рассмотрение.

За это проголосовало большинство членов городской избирательной комиссии.