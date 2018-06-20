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Петербургский Артпрогноз на 22-28 апреля 2019

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 "ТРЕВОГА. ВРЕМЕНА": выставка Генадия Манжаева 22 апреля, 18:00. Музей Достоевского (Кузнечный переулок 5/2) "ЛЭВЭЛС": выставка современного искусства 24 апреля, 19:00. Курляндская улица, 48 "МАСТЕР КЛЮЧ": выставка Саши Зубрицкой 27 апреля, 17:00. "Navicula Artis" (Арт-центр "Пушкинская, 10") "ПОСТВЕЛИЧИЕ": выставка Никиты Позднякова 27 апреля, 18:00. "Арт-Лига" (Арт-центр "Пушкинская, 10") АРТПРОГНОЗ № 7. Санкт-Петербург, 22 апреля 2019 артмуза: Валерия Белая; операторы: Данил Антропов, Андрей Кузькин; звук: Дарья Сарычева

Теги: артликбез, артпрогноз
Категории: Арт-репортажи,

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