В Петербурге 7-классник отравился алкоголем и попал в реанимацию

Школьник поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 2 июля в Петербурге госпитализировали 13-летнего школьника, который отравился алкоголем и еще одним неизвестным веществом депримирующего действия. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Учащегося 7 класса увезли в больницу из своей квартиры. Он находился в тяжелом состоянии, его сразу же поместили в реанимацию.

В настоящий момент врачи борются за жизнь школьника. Известно, что семья у мальчика полная и на учете не состоит. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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Фото: Piter.TV