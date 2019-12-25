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Петербургских школьников проверят на употребление наркотиков
Сегодня, 12:55
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nastya960

Петербургских школьников проверят на употребление наркотиков

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Градоначальник призвал доносить информацию не только до школьников и молодежи, но и до родителей.

В Смольном прошло расширенное заседание антинаркотической комиссии. Из-за пандемии ряд профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков был перенесен на осень.

Александр Беглов дал поручение подготовить комплекс антинаркотических мероприятий. Их должны провести в октябре в очном формате. Градоначальник призвал доносить информацию не только до школьников и молодежи, но и до родителей.

В школах будет проведено социально-психологическое тестирование учащихся.

Правоохранители изъяли 25 кг наркотиков в частном доме в Ленобласти.

Фото: pixabay

 

Теги: наркотики, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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