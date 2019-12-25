Петербургских школьников проверят на употребление наркотиков

Градоначальник призвал доносить информацию не только до школьников и молодежи, но и до родителей.

В Смольном прошло расширенное заседание антинаркотической комиссии. Из-за пандемии ряд профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков был перенесен на осень. Александр Беглов дал поручение подготовить комплекс антинаркотических мероприятий. Их должны провести в октябре в очном формате. Градоначальник призвал доносить информацию не только до школьников и молодежи, но и до родителей. В школах будет проведено социально-психологическое тестирование учащихся. Правоохранители изъяли 25 кг наркотиков в частном доме в Ленобласти. Фото: pixabay