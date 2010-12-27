Петербургских детей научат правилам ПДД в "Школе дорожной безопасности"

В городе с 9 по 11 сентября будет ездить специальный автобус, в котором устроена система для имитации последствий аварии.

В Петербурге открылась "Школа дорожной безопасности". Это проект Госавтоинпекции, который призван объяснить детям необхожиость соблюдения ПДД и мер, которые помогают избежать травм при авариях.

Учить юных петербуржцев будут в специальном автобусе, Который будет ездить с 9 по 11 сентября. В транспортном средстве размещен учебный класс. В нем обустроена система имитации отрыва сидений в момент столкновения или резкого торможения.

Смотреть на последствия можно на примере манекена. Он сидит на переднем сидении без ремня безопасности, в результате чего получает повреждения. Также в автобусе есть генератор дыма, который имитирует задымление салона, наглядные материалы и видеоаппаратура, демонстрирующая обучающий фильм.

В субботу, 9 сентября, автобус будет работать до 15:00 в парке "Дубки", Сестрорецк, Большой Литейный переулок, 37. На следующий день, 10 сентября, "Школа дорожной безопасности" откроется у ВКЦ "Экспофорум" у павильона G. В последний день акции, 11 сентября, автобус разместится у лицея No150 в Калининском районе с 10 до 14 часов.

Фото: mr7.ru