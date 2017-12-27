Петербургских чиновников обяжут принимать блокадников без очереди

Депутаты от "Единой России" хотят обеспечить жителям блокадного Ленинграда особые права при общении с чиновниками.

Законодательное собрание может обязать чиновников и депутатов принимать блокадников вне очереди. С такой инициативой выступили представители партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. Сейчас документ внесен на рассмотрение в городской парламент. В нем также говорится о необходимости ввести "единый день приема граждан" для всех петербургских чиновников. Политики хотят назначить его на 27 мая, в честь Дня основания Петербурга.

Отметим, что предложение единороссов касается не только жителей блокадного Ленинграда. Законопроект обяжет чиновников и муниципальных служащих принимать без очереди беременных женщин, граждан с детьми младше трёх лет, ветеранов и почетных граждан Санкт-Петербурга. Действие льготы распространится на героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов Великой Отечественной войны. Без очереди смогут пройти также ветераны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I и II групп и члены многодетных семей.

Фото: Piter.TV