Петербургские активисты отсидят за иностранные флаги на демонстрации 1 мая

В районных судах Петербурга начали оглашать вердикты в отношении активистов-правонарушителей.

В судах Петербурга вынесли постановления относительно задержанных активистов, которые совершили правонарушения во время первомайских демонстраций. О решениях надзорных ведомств сообщил депутат Борис Вишневский. По его сведениям, в Петроградском районном суде жителю Вадиму Чарушеву выписали административный штраф за то, что молодой человек нес перед собой флаг Великобритании. Теперь общественнику придется заплатить одиннадцать тысяч рублей. Его осудили за нарушение правил проведения согласованного собрания, а также за сопротивление представителям закона.

Активиста Мария Кожеватая получила штраф в 12 тысяч рублей. Фигурантку дела вернули в зал суда несмотря на нездоровье петербурженки. В зал суда допустили только адвоката подсудимой. Также женщине придется отсидеть семь суток за отказ выполнять распоряжения сотрудников правопорядка.

Максиму Разметову повезло еще меньше. За отказ свернут флаг мужчина отсидит в изоляторе 27 суток. Отметим, что он нес перед собой флаги Грузии и Евросоюза.

Напомним, что 1 мая за подобные нарушения в Северной столице были задержаны десять человек. Решение по оставшимся активистам еще не вынесено.

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