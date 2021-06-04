Петербургские застройщики проектируют дома с «умными» гаджетами

Увеличивающийся спрос на наличие «умных» технологий в домах подталкивают девелоперов к плотному сотрудничеству с IT-компаниями. Пример успешной коллаборации – ЖК комфорт-класса «ЛесART» от СК «ЛенРусСтрой» с применением инновационных технологий СберМобайл.

ЖК "ЛесART" задумывался "умным" изначально, поэтому все инженерные решения были заложены еще на этапе проектирования. Благодаря платформе и линейке устройств "умного" дома Sber в каждой квартире можно управлять климатом внутри помещений. Все системы ЖК подключены к единому ситуационно-аналитическому центру, который обеспечивает централизованную диспетчеризацию и управление. С помощью камер и специального программного обеспечения можно контролировать работу уборочной техники. Система распознавания автомобильных номеров автоматически откроет шлагбаум или ворота, а лифт сам приедет на первый этаж.