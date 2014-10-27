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На субботу в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

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В Северной столице объявили оранжевый уровень опасности. В городе и области возможны заморозки в выходные.

Выходные в городе могут пройти совсем не по приятному сценарию. В Петербурге и Ленобласти объявлен оранжевый уровень опасности. Это значит, что в субботу, 23 сентября, возможны стихийные бедствия.

Прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" при этом не обещает ничего опасного. Ночью температура будет около 7-8 градусов, а днем на выходных будет прогреваться до 18 градусов. А вот в Ленобласти обещают заморозки.

На субботу в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Ветер на выходных также будет не сильным. Осадки ожидаются, но кратковременные.

Отопительный сезон энергетики обещают начать в конце сентября или начале октября. Ранее Piter.tv сообщал, что периодическое протапливание в Петербурге начнется в среду.

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Категории: Новости СПб Картина дня

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