На субботу в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Выходные в городе могут пройти совсем не по приятному сценарию. В Петербурге и Ленобласти объявлен оранжевый уровень опасности. Это значит, что в субботу, 23 сентября, возможны стихийные бедствия.
Прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" при этом не обещает ничего опасного. Ночью температура будет около 7-8 градусов, а днем на выходных будет прогреваться до 18 градусов. А вот в Ленобласти обещают заморозки.
Ветер на выходных также будет не сильным. Осадки ожидаются, но кратковременные.
Отопительный сезон энергетики обещают начать в конце сентября или начале октября. Ранее Piter.tv сообщал, что периодическое протапливание в Петербурге начнется в среду.