Петербургские врачи, которые зашили пациентке в животе простыню, избежали наказания 

Пострадавшая заявила, что стала инвалидом и больше не может иметь детей.

Забывшие в животе пациентки простыню врачи Первого меда избежали наказания. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Напомним, что 20 ноября 2015 года женщина легла на сохранение в Первый мед. У пациентки начались преждевременные роды, поэтому потребовалось срочное медицинское вмешательство. Спустя две недели её выписали вместе с малышом. Однако, через некоторое время женщину снова госпитализировали. Как оказалось, в её животе осталась операционная простыня.

Далее летом 2017 года петербургский суд признал виновными врача-гинеколога Марьям Аракелян и операционную медсестру Галину Шломину в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Медиков приговорили к 2-м годам лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два с половиной года.

Кроме того, с подсудимых взыскали 250 тысяч рублей в виде оплаты услуг адвоката.

Позже врачи Первого меда подали апелляционную жалобу. Так, Аракелян избежала уголовного преследования по истечению сроков, а Шломину оправдали.

Стоит отметить, что пострадавшая теперь инвалид и не сможет больше никогда иметь детей.

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Фото:Piter.TV