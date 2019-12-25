Они сводили женщину в дельфинарий, куда она всегда хотела попасть.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что петербургские волонтеры осуществили мечту 91-летнего ветерана. Об этом сообщает телеканал 360.

Как оказалось, женщина мечтала всю жизнь посетить дельфинарий. В итоге волонтеры Петербурга осуществили её желание в рамках благотворительной акции "Мечты победителей", которая посвящена 75-летию Великой Победы.

Галина Никитина родилась в Ленинграде, она пережила всю Великую отечественную войну и блокаду.

Ранее мы сообщали о том, что празднование 75-летия Победы не будут отменять из-за коронавируса.

Фото:pixabay