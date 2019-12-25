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Петербургские волонтеры осуществили мечту 91-летнего ветерана
Сегодня, 12:14
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IRINA_CHALKINA

Петербургские волонтеры осуществили мечту 91-летнего ветерана

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Они сводили женщину в дельфинарий, куда она всегда хотела попасть.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что петербургские волонтеры осуществили мечту 91-летнего ветерана. Об этом сообщает телеканал 360. 

Как оказалось, женщина мечтала всю жизнь посетить дельфинарий. В итоге волонтеры Петербурга осуществили её желание в рамках благотворительной акции "Мечты победителей", которая посвящена 75-летию Великой Победы. 

Галина Никитина родилась в Ленинграде, она пережила всю Великую отечественную войну и блокаду.

Ранее мы сообщали о том, что празднование 75-летия Победы не будут отменять из-за коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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