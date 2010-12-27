Петербургские ученые впервые дали имя яйцу динозавра

Ученые из СПБГУ рассказали о том, как и где нашли яйцо древнего динозавра

Яйцо древнего динозавра получило имя Prismatoolithus ilekensis в честь места, где его обнаружили еще 2008 году, но не смогли исследовать. Ученые рассказали журналистам о том, кто мог вылупиться из него.

Яйцо откопали еще в 2008 году в Кемеровской области. Лишь недавно российским ученым удалось подробно изучить доисторическую находку. Было установлено, что возраст яйца составляет 120 миллионов лет. Оно принадлежало мелкому хищному динозавру или протоптице. Отмечается, что это самое древнее яйцо найденное на территории России.

Ученые заявили, что продолжат поиски яиц на участке недалеко от деревни Шестакова. Они надеются найти кладку с эмбрионом или даже останки динозавра, высиживавшего потомство.

Перед нами стояла задача — определить таксономическое положение яйца, — рассказала Валентина. — Для этого нужно было описать структуру яйца и провести сравнительный анализ. Мы сделали микросрезы скорлупы — около 50 микрометров — и изучили их под микроскопом. На срезах мы увидели, что яйцо трехслойное, к тому же в скорлупе есть полые каналы, чтобы эмбрион мог дышать Ученые Санкт-Петербургского Государственного Университета

Благодаря полученным данным ученые установили, что "мамой" невылупившегося потомства был троодонтид или представитель "переходного" от динозавров к современным птицам вида. Эти хищники походили на куриц, достигавших размеров в полтора метра в высоту. Эмбрион к сожалению не сохранился.