Петербургские ученые создают единую вакцину против гриппа и коронавируса

Препарат будут выпускать в виде капель в нос.

Во вторник, 8 декабря, руководитель петербургского Института экспериментальной медицины, доктор биологических наук Александр Дмитриев рассказал, что специалисты занимаются разработкой единой вакцины от COVID-19 и сезонного гриппа. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что вакцину разрабатывают совместно с компанией "Биокад". Вероятно, вакцина будет создана в виде капель в нос. Она также основана на живой гриппозной вакцине. Препарат проходит доклинические испытания. Дмитриев уточнил, что надеется на скорое завершение стадии проверки, чтобы перейти к следующей.

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Фото: Piter.TV