Петербургские ученые планируют дать прогноз развитию коронавируса

Также начнется постепенная реализация "фабрик будущего".

Ученые из Петербурга дадут свой прогноз по развитию COVID-19. Под руководством профессионалов будет выстроена специальная информационная модель. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в ходе конференции, посвященной созданию в РФ Научного центра мирового уровня по направлению "Передовые цифровые технологии" в рамках нацпроекта "Наука".

По словам эксперта, между изучением вирусов и цифровыми технологиями существует непосредственная связь. Информацию об инфекции, ее возбудителе и действии на человека будут систематизировать с помощью интеллектуальных технологий.

Кроме того, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков подчеркнул, что в ходе разработки модели будет постепенно реализован проект "фабрик будущего", связанных с автомобилестроением и транспортной инфраструктурой.

До 2025 года на исполнение задуманного будет выделено 2,4 миллиарда рублей из городской казны и крупные внебюджетные вложения.

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Фото: Piter.TV