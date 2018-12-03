Петербургские учёные нашли новые виды лишайника в Хабаровске

Среди них есть виды – индикаторы экологической незагрязненности местности.

Два сотрудника Ботанического института имени В.Л. Комарова за две недели пребывания в заповеднике "Комсомольский" в Хабаровском крае смогли найти новые виды лишайника. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Приамурье".

Лишайники представляют собой симбиотический организм, образованный соединением клеток грибных и водорослевых. Среди них есть виды – индикаторы экологической незагрязненности местности. пресс-служба ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Петербургские специалисты за 14 дней собрали две тысячи образцов лишайника, они были распределены на 98 видов. Треть образцов оказались новыми. Благодаря этому исследованию список видов этой группы растений удалось увеличить до 266.

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