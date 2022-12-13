Петербургские студенты оценили качество образования в 3,5 балла

Абсолютно удовлетворены обучением только 26% петербургских студентов.

По России студенты оценили качество образования в вузах и средних профессиональных учебных заведениях в 3,6 балла из 5. Такие данные представил сервис по поиску работы HeadHunter.

Что касается петербургских студентов, то они оценили качество образования в 3,5 балла. Абсолютно удовлетворены обучением только 26% петербургских студентов, не удовлетворены – 10%.

При выборе направления обучения уже нынешние студенты чаще всего ориентировались на собственные интересы (72%) и способности (51%). На мнение родителей и родственников опирались лишь 20% опрошенных.

Фото: pxhere.com