Петербургские строители заплатят более 5 миллионов за невыполненную облицовку Вантового моста

Строительная фирма «Развитие» из Петербурга заплатит ООО «Строительная компания Альянс» более 5 миллионов рублей за невыполнение монтажных работ по облицовке вантового моста на ЗСД. Такое решение вынес арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

«Строительная компания Альянс» обвинила строительную фирму «Развитие» в пользовании чужими денежными средствами во время совместных работ на Вантовом мосту ЗСД. Истец потребовал взыскать со строителей 5,7 миллионов рублей, заплаченных за облицовку объекта.

Как стало известно Piter.TV, в прошлом году ООО «Строительная компания Альянс» перечислило фирме «Развитие» аванс за монтажные работы по облицовке эксплуатационного обустройства опор вантового моста через корабельный фарватер на ЗСД. Но работы выполнены не были, а деньги так и не вернулись.

В суде ответчик представил копии договора, актов о приемке выполненных работ, а также справок о стоимости выполненных работ и затрат. Но подпись «Строительной компании Альянс» отсутствовала на всех указанных документах.

Помимо 5,7 миллионов рублей за невыполненные работы, истец потребовал взыскать с недобросовестной строительной компании проценты за неосновательное обогащение, которых, по мнению ООО «Строительная компания Альянс» «набежало» более 400 тысяч рублей. Суд с такими требованиями не согласился, так как период начисления процентов был рассчитан неверно.

Суд решил взыскать с ООО «Развитие» в пользу ООО «Строительная компания Альянс» 5,7 миллионов рублей неосновательного обогащения, более 111 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и более 50 тысяч рублей в качестве возмещения судебных расходов по уплате госпошлины.

