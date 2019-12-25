Петербургские спасатели рассказали о работе с неблагополучными семьями

Специалисты беседуют с горожанами, которые ведут асоциальный образ жизни.

В воскресенье, 23 августа, спасатели рассказали, как проходит работа с неблагополучными семьями.

Специалисты проводят профилактические беседы с людьми, которые ведут асоциальный образ жизни, и, как правило, становятся виновниками пожаров. Учитывая, что такие люди пренебрегают правилами безопасности, подвергая риску свою жизнь и жизни соседей, сотрудникам МЧС важно продолжать беседы, напоминая, как правильно тушить пожары. Также специалисты выдают листовки с основными правилами, номерами телефонов экстренных служб и способы вызова пожарных.

Ранее мы писали, что водитель иномарки скончался после аварии с "перевертышем" на Гранитной.

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