Петербургские школьники высадят в Саду на Неве 10 тысяч тюльпанов

В мероприятии примут участие члены экологических организаций города.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что в Красногвардейском районе в Саду на Неве старшеклассники высадят тюльпаны и кустарники. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Известно, что специалисты садово-паркового хозяйства "Охтинка" также проведут обучающие уроки по посадке луковок тюльпанов.Планируется высадить 10 тысяч тюльпанов.

На следующий год в мае, когда тюльпаны расцветут ярким ковром, выпускники смогут сфотографироваться у цветников в преддверии последнего звонка сказано в сообщении

Администрация отметила, что в акции может принять участие любой желающий.

Ранее в парке Интернационалистов появились шаровидные ивы и конские каштаны.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга