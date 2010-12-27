Петербургские школьники высадят в Саду на Неве 10 тысяч тюльпанов

В понедельник, 14 октября, стало известно, что в Красногвардейском районе в Саду на Неве старшеклассники высадят тюльпаны и кустарники. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.
Известно, что специалисты садово-паркового хозяйства "Охтинка" также проведут обучающие уроки по посадке луковок тюльпанов.Планируется высадить 10 тысяч тюльпанов.
На следующий год в мае, когда тюльпаны расцветут ярким ковром, выпускники смогут сфотографироваться у цветников в преддверии последнего звонка
сказано в сообщении
Администрация отметила, что в акции может принять участие любой желающий.
Ранее в парке Интернационалистов появились шаровидные ивы и конские каштаны.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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