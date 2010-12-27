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Петербургские школьники высадят в Саду на Неве 10 тысяч тюльпанов
Сегодня, 14:50
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IRINA_CHALKINA

Петербургские школьники высадят в Саду на Неве 10 тысяч тюльпанов

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В мероприятии примут участие члены экологических организаций города.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что в Красногвардейском районе в Саду на Неве старшеклассники высадят тюльпаны и кустарники. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Известно, что специалисты садово-паркового хозяйства "Охтинка" также проведут обучающие уроки по посадке луковок тюльпанов.Планируется высадить 10 тысяч тюльпанов.

На следующий год в мае, когда тюльпаны расцветут ярким ковром, выпускники смогут сфотографироваться у цветников в преддверии последнего звонка

сказано в сообщении

Администрация отметила, что в акции может принять участие любой желающий. 

Ранее в парке Интернационалистов появились шаровидные ивы и конские каштаны.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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