В парке Интернационалистов появились шаровидные ивы и конские каштаны

В мероприятии приняли участие члены экологических организаций Петербурга и местные жители.

В понедельник, 14 октября, в парке Интернационалистов высадили ивы и каштаны. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

В мероприятии приняли участие члены экологических организаций города и местные жители. Отметим, что активисты высадили 50 шаровидных ив и 30 конских каштанов.

Напомним, что ранее активисты выиграли в споре за территорию парка Интернационалистов. Конфликт тянулся с 2015 года, когда губернатор Петербурга объявил, что создание Океанариума в парке Интернационалистов является стратегическим проектом. После чиновники уточнили, что учреждение займет всего 15 га от общей площади, а остальное отойдет под магазины и развлекательные зоны. Такое положение дел не устроило местных жителей. Петербуржцы несколько лет боролись за сохранение парка.

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга