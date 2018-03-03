Петербургские школьники записали на видео экстремальную езду в метрополитене

Юные диггеры проехались по метрополитену с открытыми дверями вагона поезда: подростков никто не остановил.

Петербургский школьник Михаил Китаев выложил в Сеть видео с экстремальным развлечением: поездке в метрополитене с открытыми дверями вагона. Несовершеннолетний мальчик с друзьями увлекается диггерством, поэтому подобные выходки для него не редкость. Он также известен в среде руферов Северной столицы. Однажды, мальчик даже забирался на крышу арки Главного штаба.

Ролики с опасным времяпрепровождением юноша выкладывает на своем аккаунте в Instagrаm. На этот раз в Интернете появилась запись того, как подростки специально удерживают дверь движущегося вагона в открытом состоянии. Сначала школьники проезжают через всю платформу на “фиолетовой” ветке подземки, а после заезжают в туннель. Остальные пассажиры не обращают на действия нарушителей никакого внимания и спокойно продолжают заниматься своими делами. Известно, что инцидент произошел на станции “Комендантский проспект”.

Вопросы также вызывают действия машиниста. Согласно требованиям техники безопасности, он должен был остановить состав электропоезда. Увидеть опасную ситуацию он мог через видеокамеры, которые установлены на многих участках станций метро. В настоящее время реакция руководства на произошедшее неизвестна.

Видео: YouTube/Urban Dreams