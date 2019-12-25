Другие зеленые зоны города также привели в порядок.

Петербургские садовники облагораживают скверы возле школ к 1 сентября. Как рассказали в пресс-службе комблага, зеленая зона на углу переулка Бойцова и Садовой улицы и рядом со колой №229 подготовилась к осени уже 27 августа.

Отмечается, что в сквере находится установленный более 50 лет назад памятник воинам Октябрьской дивизии Народного ополчения, место по сей день остается памятным для горожан. В сквере пропололи цветники, привели в порядок, газоны, кустарники и клумбы.

Всего в августе садово-парковые предприятия выполнили отремонтировали порядка 60 тысяч квадратных метров газонов, 15 тысяч "квадратов" дорожек, а также постригли 15 тысяч погонных метров живых изгородей и покрасили ограждения. Кроме того, в двух садах установили спортивное и детское игровое оборудование. Работы велись в Биржевом сквере, на бульваре Красных Зорь, в Петровском парке и парке Интернационалистов, а также в безымянных бульварах и зеленых зонах по нескольким адресам.

Ранее мы рассказывали, что в Невском районе из люка выросло дерево.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству