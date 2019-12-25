Петербургские садовники облагораживают скверы возле школ к 1 сентября. Как рассказали в пресс-службе комблага, зеленая зона на углу переулка Бойцова и Садовой улицы и рядом со колой №229 подготовилась к осени уже 27 августа.
Отмечается, что в сквере находится установленный более 50 лет назад памятник воинам Октябрьской дивизии Народного ополчения, место по сей день остается памятным для горожан. В сквере пропололи цветники, привели в порядок, газоны, кустарники и клумбы.
Всего в августе садово-парковые предприятия выполнили отремонтировали порядка 60 тысяч квадратных метров газонов, 15 тысяч "квадратов" дорожек, а также постригли 15 тысяч погонных метров живых изгородей и покрасили ограждения. Кроме того, в двух садах установили спортивное и детское игровое оборудование. Работы велись в Биржевом сквере, на бульваре Красных Зорь, в Петровском парке и парке Интернационалистов, а также в безымянных бульварах и зеленых зонах по нескольким адресам.
Ранее мы рассказывали, что в Невском районе из люка выросло дерево.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все