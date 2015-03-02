Петербургские полицейские задержали повара-японца, который подозревается в домашнем насилии

В момент задержания злоумышленник медитировал, поэтому на вопросы правоохранителей он не отвечал.

Сотрудники полиции задержали в петербургском ресторане японца, который подозревается в избиении своих детей. О домашнем насилии рассказала стражам порядка его супруга. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Как заявила жена агрессивного мужчины, он систематически обижал и бил своих детей. Известно, что мужчина является известным поваром.

По информации издания, в момент задержания злоумышленник медитировал, поэтому на вопросы правоохранителей он не отвечал. Завершив духовную практику, гражданин Японии дал признательные показания стражам порядка.

Сейчас мужчина находится в изоляторе. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге против отчима, который избивал детей сожительницы, возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv