Петербургские оппозиционеры отказались от митинга против изменения Конституции из-за коронавируса

Отмена митинга связана с запретом проведения крупных массовых мероприятий в одном месте.

Оппозиция Петербурга решила отказаться от митинга против изменения Конституции 21-22 марта из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил 17 марта депутат Борис Вишневский.

Отмена митинга связана с запретом проведения крупных массовых мероприятий в одном месте, подчеркнули организаторы акции. Вместе с этим оппозиционеры требуют от властей страны перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое намечено на 22 апреля. Напомним, что по меньшей мере в Петербурге срок запрета массовых мероприятий длится до конца апреля.

Также инициаторы митинга возмутились готовящимися Смольным мероприятиям на Площади Ленина: по словам из обращения оппозиции, город готовит крупные соревнования и весенний праздник для всех желающих 21 и 22 марта.

Еще добавлю, что аналогичное решение - не настаивать сейчас на проведении митинга в защиту памятников Охтинского мыса, - приняли и его организаторы, в том числе и я. Будем использовать другие формы протеста. – подытожил Вишневский.

Ранее в Петербурге прошёл митинг, посвящённый экологическим проблемам.

Фото: Борис Вишневский / "ВКонтакте"