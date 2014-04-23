Петербургские медики помогли девочке с врожденным вывихом коленного сустава

Новорожденную привезли из Ростова.

Медики больницы №2 имени святой Марии Магдалины помогли девочке с врожденным вывихом коленного сустава. Новорожденного ребенка привезли в Петербург из Ростова. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

Как рассказали в Комздраве, раньше лечение таких случаев занимало до полутора лет. Приходилось проводить, в том числе, хирургическое вмешательство. Благодаря уникальной технике, которую разработали петербургские ортопеды, сегодня эта процедура длится всего два часа.

Стоит отметить, что в этой семье уже рождался ребенок с такой же патологией, его также вылечили. Медики заявили, что это крайне редкий случай, так как повторных заболеваний в одной семье ранее не фиксировалось.

Ранее в Петербурге спасли школьника, который получил смертельное ранение гарпуном.

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга