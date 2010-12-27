"Маршалы" петербургского УФСИНа поймали убийцу полицейских, скрывавшегося два года

Сотрудники регионального отделения УФСИН задержали преступника, который скрывался от правосудия два года. Его подельник уже осужден лишением свободы на 17 лет. Теперь беглеца обвиняют по тому же делу, что и напарника: в убийстве двоих человек. Жертвы злоумышленников были слушателями университета МВД в Петродворце.
Оперативники, которых в народе называют “маршалами”, поймали 48-летнего петербуржца Александра Бахмата на входе в салон красоты по Второй Советской улице. Навести “марафет” мужчине так и не удалось, вместо этого он направился в отделение полиции.
Конфликт, который повлек двойное убийство произошел в июле 2016 года. Тогда обвиняемый вместе с Гасаном Исрапиловым, его братом и по совместительству старшим лейтенантом Шихмагомедом Исрапиловым подрались с тремя полицейскими, которые приехали в Северную столицу на обучение. Один из оппонентов умер на месте от полученных травм. Второй пострадавший от рук банды Бахмата погиб уже в больнице. Причиной летального исхода обоих стали ножевые ранения.
Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. В конце февраля 2016 года Бахмата в Ленинградском окружном военном суде приговорили с 2,5 годам в колонии строгого режима. Мужчина не явился на заседание, поэтому его осудили заочно. Ранее Бахмат уже привлекался за разбой, мошенничество и наркотики.
Его другу назначили отбывание 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Он считается основным виновником случившегося. Еще одному участнику потасовки дали условный срок в три года.
Сейчас преступник временно находится в следственном изоляторе по улице Лебедева.