Петербургские художники дополнят залы традиционных городских музеев современными работами

Выставочные проекты объединены общей темой "Аналоговые сигналы".

В субботу, 28 сентября, в Петербурге откроется фестиваль "Современное искусство в традиционном музее". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Экспозия объединена темой "Аналоговые сигналы". Среди площадок завлены: музей железных дорог России, музей Арктики и Антарктики, музей истории религии, музей гигиены, музей-квартира Л. Н. Гумилева и музей печати. Около 10 художников из Северной столицы дополнят их залы своими проектами. Ораганизаторы поставили задачу перед деятелями искусства - работы должны перекликаться с выстовочной частью музея.

На фестивале также будут проходить арт-медиации, лекции о современном искусстве и перформансы.

Аналоговый сигнал – непрерывный во времени поток данных, имеющий изменяющиеся и принимающие любое возможное значение характеристики.

Ранее мы сообщали о том, что западные кинокритики разгромили "Гемини" с Уиллом Смитом.

Фото:Современное искусство в традиционном музее/вк