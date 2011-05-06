Хирурги Мариинской больницы спасли девушку, печень которой разорвало при падении с самоката

Они решили не прибегать к серьезному хирургическому вмешательству.

Врачи Мариинской больницы спасли 24-летнюю девушку, которая получила серьезное повреждение печени при падении с самоката. Орган буквально разорвался на две части, но врачам удалось совершить чудо. Историю рассказали в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Видимо ехала на большой скорости, поворачивала, не смогла справится с управлением и наехала на поребрик. Самокат отлетел, а я упала животом на второй поребрик, там был спуск в цокольный этаж. вспоминает происшествие Альбина Саубанова.

Девушка не сразу согласилась на госпитализацию, однако из-за резкого ухудшения состояния ее забрали в Мариинскую больницу. В медучреждении ей поставили тяжелую травму печени. В 99% случаев это означало бы инвалидность, сокращение продолжительности жизни. Врачи выбрали путь минимально возможного вмешательства, при этом за пациенткой круглосуточно наблюдали, делали УЗИ каждые 4 часа. При хирургическом вмешательстве была высока вероятность летальности.

Разработанная система позволяет филигранно провести таких пострадавших по лезвию бритвы между тяжелым оперативным вмешательством и консервативным лечением. Если говорить о том, как мы оперировали 10 лет назад, ей бы пришлось убрать правую долю печени, которая составляет 70% всей функции". рассказал Анатолий Завражанов, главврач Мариинской больницы.

Выбранная схема оказалось правильной. Меньше чем через месяц Альбину выписали из больницы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что операция по восстановлению руки годовалого петербуржца шла больше 12 часов.

Фото: Piter.tv