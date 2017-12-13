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Петербургским гей-активистам в суде отказали на право проведения митинга
Сегодня, 12:52
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lesjasap
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Петербургским гей-активистам в суде отказали на право проведения митинга

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Геи Петербурга не пройдут по улице Декабристов по решению районного суда.

В Смольнинском районном суде поддержали решение правительства не разрешать проведение в Северной столице гей-парада. Оспорить постановление пытались организаторы мероприятия "Зарубежные офшоры - позор! Однополые браки - гордость". Об этом сообщили представители пресс-службы Объединенных судов Петербурга. 

Напомним, что 7 февраля в Комитет по вопросам законности и безопасности подали прошение об организации парада в честь поддержки людей с нетрадиционной ориентацией. Шествие должно было состояться в Алексеевском саду и Покровском сквере, а также по улице Декабристов, набережной реки Пряжки и Вознесенского проспекта. Чиновники не одобрили инициативу, поэтому активисты обратились в суд. 
 

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Теги: акция , алексеевский сад , геи-активисты , митинг , покровский сквер , политика , смольненский районный суд , улица декабристов
Категории: Новости СПб

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