Петербургским гей-активистам в суде отказали на право проведения митинга

Геи Петербурга не пройдут по улице Декабристов по решению районного суда.

В Смольнинском районном суде поддержали решение правительства не разрешать проведение в Северной столице гей-парада. Оспорить постановление пытались организаторы мероприятия "Зарубежные офшоры - позор! Однополые браки - гордость". Об этом сообщили представители пресс-службы Объединенных судов Петербурга.

Напомним, что 7 февраля в Комитет по вопросам законности и безопасности подали прошение об организации парада в честь поддержки людей с нетрадиционной ориентацией. Шествие должно было состояться в Алексеевском саду и Покровском сквере, а также по улице Декабристов, набережной реки Пряжки и Вознесенского проспекта. Чиновники не одобрили инициативу, поэтому активисты обратились в суд.

