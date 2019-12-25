Петербургские фигуристы продолжают тренировки

Несмотря на пандемию коронавируса, петербургские фигуристы продолжают тренироваться, как прежде, передают "РИА Новости".
Тренировки продолжаются с письменного согласия спортсменов на катках в Академии фигурного катания и во дворце спорта "Юбилейный". На входе проверятеся температура. В понедельник, 23 марта, станет известно, закроются ли катки.
Сообщается, что в Москве тренировки прекратились до 12 апреля.
Ранее мы писали, что Трушкин рассказал, что "Зенит" тренируется в прежнем режиме.
Фото: pixabay
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