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Петербургские фигуристы продолжают тренировки
Сегодня, 21:40
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smirenny

Петербургские фигуристы продолжают тренировки

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Тренировки проходят на катках в Академии фигурного катания и во дворце спорта "Юбилейный"

Несмотря на пандемию коронавируса, петербургские фигуристы продолжают тренироваться, как прежде, передают "РИА Новости".

Тренировки продолжаются с письменного согласия спортсменов  на катках в Академии фигурного катания и во дворце спорта "Юбилейный". На входе проверятеся температура. В понедельник, 23 марта, станет известно, закроются ли катки. 

Сообщается, что в Москве тренировки прекратились до 12 апреля.

Ранее мы писали, что Трушкин рассказал, что "Зенит" тренируется в прежнем режиме.

Фото: pixabay

Теги: карантин, коронавирус, спортивные тренировки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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