Петербургские диггеры нашли уязвимое место петербургского метрополитена

Группа молодых людей беспрепятственно прогулялись по туннелям подземки.

13 февраля диггеры из Санкт-Петербурга опубликовали в социальных сетях видео о своем путешествии по тоннелям метро. Парни переоделись в форму работников подземки и отправились искать уязвимые лазейки в безопасности.

На кадрах видно, что ребята зашли в вагон и доехали до станции закрытого типа. После того, как состав остановился, диггеры спокойно открыли межвагонную дверь и спрыгнули в тоннель. Такой метод обусловлен тем, что вход в тоннель со станции невозможен из-за УКПТ (устройство контроля проникновения в тоннель). Однако инженеры не учли находчивости экстремалов:

Проникновение же в тоннель, прямо из остановившегося поезда, советскими инженерами-проектировщиками в качестве возможных рисков учтено не было. Именно поэтому диггеры охотно используют данный способ попадания в тоннели городской подземки. Рассказывает блогер Дмитрий Иванов на видео

Диггеры подробно рассказали, какие меры безопасности необходимо предпринимать, чтобы не попасться охране или не угодить под поезд. В частности, ребята двигались в темноте с тусклым фонариком, чтобы его не смогла уловить камера видеонаблюдения. Также у группы работал секундомер, чтобы рассчитывать время до прибытия следующего поезда.

Экстремалы добавили, что покинуть метрополитен сложнее, как в пословице "войти рубль, выйти два". Диггеры дождались прибытия поезда, а потом побежали к его задней кабине, которую открыли трехгранным ключом. После того, как парни зашли в вагон, они постарались слиться с толпой и вышли из состава на следующей станции.

Видео: ВКонтакте / Urban Dreams