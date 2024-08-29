Петербургские бары готовятся к новым правилам продажи алкоголя с 1 сентября

Власти Петербурга объяснили механизм работы закона о «наливайках» с 1 сентября.

Комитет по промышленной политике города рассказал о порядке формирования реестра ресторанов и контроля за соблюдением новых ограничений на продажу алкоголя.

С 1 сентября 2025 года заведения общепита в многоквартирных домах с залом менее 50 кв. м потеряют право продавать алкоголь. Ночная работа с 22:00 до 11:00 разрешена только ресторанам площадью от 50 кв. м. Реестр ресторанов начнет работать 1 сентября. Заведения смогут подавать заявки на включение в него через сайт комитета или электронную приемную. Проверка документов займет до 30 рабочих дней. По оценкам властей под ограничения попадут 300-350 заведений. Из них около 170 — "наливайки" которые проверят в первую очередь. Нарушителей будут выявлять по жалобам жителей и данным онлайн-касс.

Площадь зала обслуживания будет рассчитываться без учета туалетов гардеробных и служебных помещений. Пространство за барной стойкой также может не войти в учет. Заведения не соответствующие требованиям получат рекомендации по изменениям. Лицензии будут аннулировать только при повторных нарушениях. Контроль возложен на 9 сотрудников комитета, пишет Фонтанка.

Ожидается что новый закон сократит число жалоб на шум снизит потребление алкоголя и увеличит налоговые поступления на 1-3 млрд руб. в год.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выросли продажи препаратов от алкоголизма — спрос увеличился на треть.

Фото: freepik (senivpetro)