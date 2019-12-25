В Петербурге автозаводы возобновят работу в конце марта

Автозаводы Hyundai, Toyota и Nissan в Петербурге запустят конвейеры в конце марта. Об этом "Деловому Петербургу" заявил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.
Также он отметил, что один из заводов уже работает. При этом он не уточнил, о каком заводе идет речь. Еще два производства будут запущены в конце месяца.
В конце прошлого года стало известно, что около 90% петербургских водителей ездят на иномарках.
Фото: Piter.tv
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