В Петербурге автозаводы возобновят работу в конце марта

При этом один из заводов уже работает.

Автозаводы Hyundai, Toyota и Nissan в Петербурге запустят конвейеры в конце марта. Об этом "Деловому Петербургу" заявил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Также он отметил, что один из заводов уже работает. При этом он не уточнил, о каком заводе идет речь. Еще два производства будут запущены в конце месяца.

В конце прошлого года стало известно, что около 90% петербургских водителей ездят на иномарках.

Фото: Piter.tv