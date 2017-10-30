Петербургские актеры Елизавета Боярская и Данила Козловский стали заслуженными артистами

Звезды Малого драматического театра получили престижное звание.

Звезды петербургской театральной сцены получили всероссийское признание. Актеры Малого драматического театра (Театр Европы) Данила Козловский и Елизавета Боярская официально стали заслуженными артистами. Это звание ученикам Льва Додина присвоил президент России Владимир Путин.

Информация о том, что звание "Заслуженный артист России" получили молодые актеры из Петербурга появилось на портале правовой информации. В этом же документе отмечены и другие артисты из Северной столицы. В частности, художественный руководитель Большого драматического театра Андрей Могучий получил заслуженного деятеля искусств РФ. Петербуржец Юрий Каюров все из того же Театра Европы удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Сами артисты пока что не прокомментировали эту радостную для петербургских театралов новость. Отметим, что несмотря на плотный график и востребованность в кино, Боярская и Козловский каждый месяц выходят на сцену МДТ. Так, Елизавету Боярскую можно увидеть на сцене в спектаклях "Жизнь и судьба", "Король Лир", "Гамлет", "Вишневый сад", "Три сестры", "Коварство и любовь", "Бесплодные усилия любви". А Данила Козловский участвует в постановках "Гамлет", "Вишневый сад", "Коварство и любовь".

Фото: Piter.TV