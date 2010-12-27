Петербургские IT-компании получат льготы на прибыль за обработку данных

В Смольном подписали документ, дающий льготные условия налогообложения для предпринимателей, имеющих IT-бизнес.

Петербургские компании в сфере IT-технологий получат налоговые льготы от Комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Об этом сообщил Глава ведомства Иван Филиппов. Соответствующее постановление уже принято Правительством.



Представитель комитета заявил, что в Северной столице находится 13 процентов IT-компаний, работающих в России. По мнению спикера, город должен развивать информационные технологии и создавать собственные регуляторы для привлечения специалистов. В приоритете ведомства - развитие петербургских центров обработки данных (ЦОДов). В настоящее время девять крупнейших ЦОДов располагаются в Москве и только один - в городе на Неве.



Чиновники предложили снизить налог на прибыль IT-предприятий сначала до 13,5 процентов на 2018 год, а затем и до 12,5 процентов к 2020 году. Чтобы стать "льготником", компания должна получать от 70 процентов прибыли за деятельность по обработке данных. Еще один условием станет то, что владельцы фирмы обязуются вложить в развитие собственного проекта от 500 миллионов рублей за период с 2018 по 2027 год.Согласно подсчетам, выгода для бизнесменов составит 200 миллионов рублей, что составит 0, 03 процента от городского бюджета.

