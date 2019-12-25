Отмечается, что свою работу продолжит магазин кошерных продуктов, в преддверии Пасхи люди смогут купить там мацу.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что петербургская синагога закрывается на время карантина. Об этом сообщил председатель правления еврейской религиозной общины Северной столицы Марк Грубарг.

"Очень больной вопрос для всех верующих в Бога. В то же время мы понимаем, что отвечаем за здоровье людей. На время карантина синагога будет закрыта", —сказано в сообщении.

Отмечается, что свою работу продолжит магазин кошерных продуктов, в преддверии Пасхи люди смогут купить там мацу.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга запретили продажу газет и журналов "из рук в руки".

Фото:pixabay