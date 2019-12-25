В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что петербургская синагога закрывается на время карантина. Об этом сообщил председатель правления еврейской религиозной общины Северной столицы Марк Грубарг.
"Очень больной вопрос для всех верующих в Бога. В то же время мы понимаем, что отвечаем за здоровье людей. На время карантина синагога будет закрыта",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что свою работу продолжит магазин кошерных продуктов, в преддверии Пасхи люди смогут купить там мацу.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга запретили продажу газет и журналов "из рук в руки".
Фото:pixabay
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