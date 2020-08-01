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Петербургская противопожарная служба получила 11 автомобилей
Сегодня, 17:42
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smirenny

Петербургская противопожарная служба получила 11 автомобилей

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Среди подаренных машин находились также три машины газодымозащитной службы.

В пятницу, 29 января, губернатор Петербурга передал противопожарной службе 11 автомобилей. Он сообщил, что городские спасательные службы должны быть хорошо экипированы и иметь современную технику. 

Глава города вручил представителям Главного управления МЧС России сертификаты на новые автомобили. Отмечается, что среди них также три машины газодымозащитной службы, две из которых разработаны и произведены в Северной столице. В ближайшем году закупят еще десять пожарных авто. Замена устаревшей техники решит проблему на ближайшие 10 лет. Кроме того, в этом году планируется начать строительство двух депо в Красносельском и Красногвардейском районах.

Ранее мы писали, что в здании на Сердобольской тушили дымящийся офис.

Фото: gov.spb.ru

Теги: противопожарная служба, служба мчс
Категории: Лента новостей,

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