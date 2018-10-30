В учреждении обнаружены факты обмана пациентов.

В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что петербургская прокуратура нашла ряд нарушений в родильном доме №1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как оказалось, в учреждении обнаружены факты обмана пациентов. Кроме того, имеются нарушения в закупках медикаментов, услугах для обеспечения государственных нужд и в санитарных правилах.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что также есть нарушения при стерилизации этой медицинской техники. Также главврач больницы не предоставил распорядительный документ касательно сотрудников, которые ответственны за организацию и проведение противоэпидемических мероприятия.

По итогам проверки возбуждено четыре дела об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор.

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