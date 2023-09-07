Петербургская полиция задержала подозреваемого в драке из-за девушки на Московском проспекте

Сотрудники полиции задержали, подозреваемого в конфликте в кафе из-за девушки. Он избил мужчину, причинив серьезный вред здоровью.

В субботу, 2 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на Московском проспекте лежит мужчина без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

По данным ведомства, между потерпевшим и вторым участником происшествия произошел конфликт из-за девушки в кафе, из-за которого завязалась драка. После нее избитый попал в больницу в тяжелом состоянии.

По данному случаю правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В среду, 6 сентября, полиция смогла задержать подозреваемого.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Парк Победы" женщине выбили зубы из-за школьного конфликта дочери.

Видео: Полиция Петербурга