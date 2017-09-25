Главк выясняет, как задержанный получил травмы в петербургском отделении полиции

Полицейских ожидает проверка из-за травм, которые получил задержанный в участке.

Петербургский Главк изучает обстоятельства, при который задержанный мужчина получил травмы, находясь в отделении полиции. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в ночь на 23 сентября в участок привезли нарушителя порядка. Представители закона рассказали, что 48-летний петербуржец упал, получив при этом травмы. В настоящее время пострадавшего госпитализировали.

Стало известно, что мужчина оказался в отделении из-за того, что совершил административное правонарушение. После инцидента с падением, сотрудники правоохранительных органов сразу же вызвали медиков.

По факту произошедшего началась проверка.