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Полицейские Петербурга разыскивают несколько десятков сбежавших из воинских частей
Сегодня, 15:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские Петербурга разыскивают несколько десятков сбежавших из воинских частей

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Против фигурантов возбуждены уголовные дела о самовольном оставлении части в период мобилизации либо в условиях вооруженного конфликта.

Петербургская полиция получила десятки поручений о розыске военных, которые сбежали из своих частей, пишет 47news. Запросы поступают от Военно-следственного управления по ЗВО.

По информации 47news, поручения начали приходить в полицию в декабре. Отмечается, что против фигурантов возбуждены уголовные дела о самовольном оставлении части в период мобилизации либо в условиях вооруженного конфликта (часть 3.1 статьи 337 УК РФ).

В середине декабря полиции Приморского района Петербурга поручили искать 32-летнего военного, который в середине ноября ушел из воинской части под Сертолово. Его задержали 30 декабря, позднее, отпустив под подписку о невыезде.

Фото: Piter.tv

Теги: военные, мобилиазация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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